Neymar ismét előállt azzal, hogy a barcelonai évek után megint szeretne együtt futballozni Lionel Messivel, és meg kell oldani, hogy ez a következő idényben összejöjjön.

"Ez az, amit a legjobban szeretnék, élvezni, hogy vele egy pályán lehetek" - mondta a Paris Saint-Germain brazil támadója a Manchester United elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-győzelem után.

"Nagyon nagy kedvem van újra együtt játszani vele, és ezt meg kell oldanunk a következő évben" - nyilatkozott az ESPN amerikai sportcsatornának.



Neymar, aki két góllal vette ki a részét a szerdai 3-1-es PSG-sikerből, négy idényen át volt csapattársa a hatszoros aranylabdás argentinnak, aki már idén nyáron el akarta hagyni a Barcelonát, de a jogi viták elkerülése végett maradt. Tavaly úgy volt, hogy Neymar esetleg visszatér a katalánokhoz, végül azonban nem történt klubváltás.

A jövőre lejáró szerződésű Messiért már idén élénk érdeklődést mutatott a Manchester City, amelynek edzője a Barcelonával korábban rendkívül sikeres Josep Guardiola, de a PSG is rendelkezik azzal a pénzügyi háttérrel, amely egy ilyen szintű futballista megszerzéséhez, megfizetéséhez szükséges.



"Szívesen átadom neki a helyem a pályán" - tréfálkozott Neymar.



Neymar szeretne még együtt játszani egykori társával.



Fotó: Denis Doyle/Getty Images



A PSG legutóbb a döntőig menetelt a BL-ben, de a trófeát még nem sikerült megkaparintania. A mostani idénykezdet kicsit döcögősebben alakul a párizsiak számára, a Bajnokok Ligájában azonban az utolsó fordulóra kedvező a helyzetük, mert a Manchester Uniteddel és az RB Leipziggel - Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatával - pontazonossággal állnak és a már kiesett török Basaksehirt fogadják.



"Nagyon fontos volt, hogy megmutassuk, még mindig benne vagyunk a nagy meccsekben. Most ezt kell folytatnunk, mert még nem jutottunk tovább" - fogalmazott óvatosan a klubelnök Nasszer al-Helaifi a manchesteri győzelem után.



Thomas Tuchel vezetőedző a találkozót követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a csapat kezd újra összeállni, reméli, az egységet a játékosok is érzik. Kiemelte, hogy az Old Traffordon nyerni a legnagyobb kihívások közé tartozik, nekik pedig mindenképpen győzniük kellett.



"A csapat bizonyította, hogy nem elfogadható számára a vereség. Ez a legfontosabb" - jelentette ki.



Tuchel biztos a továbbjutásban.



Fotó: Laurence Griffiths/Getty Images



A továbbiakat illetően azt mondta: "szinte továbbjutottunk már, ami egyben azt is jelenti, hogy még nem jutottunk tovább".

"Nagy és nehéz lépést tettünk előre, de az utolsóra is szükség van" - folytatta.