Ronald Koeman, a Ferencvárost kedden este 5-1-re legyőző FC Barcelona labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint túlzás volt, hogy Gerard Piqué piros lapot kapott megmozdulásáért a két együttes Bajnokok Ligája-mérkőzésén.

A kiállítás miatt a tapasztalt védő nem lehet ott a jövő heti, Juventus elleni, idegenbeli csoportrangadón. Piquét azután küldte le a pályáról a svájci játékvezető, Sandro Schärer, hogy a játékos a 68. percben lerántotta a 16-oson belül az FTC norvég támadóját, Tokmac Nguent.

Koeman szerint a 11-es mellett a sárga lap lett volna a megfelelő szankció.



"A büntető és a piros lap együtt rosszul érintett bennünket, de kezdünk hozzászokni, egy emberrel kevesebben vagyunk - fogalmazott a holland tréner. - A Celta Vigo ellen is ez történt, és most is. A büntetés túl szigorú. Szabálytalanság történt, ami 11-est és sárga lapot ért. Nem értem, a bíró miért a pirosat mutatta fel, de el kell fogadnunk a döntést."



A meccsen a katalánok argentin sztárja, Lionel Messi is betalált, így ő lett az első játékos, aki sorozatban 16 BL-szezonban eredményes tudott lenni. Rajta kívül Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri és Ousmane Dembélé szerzett gólt a hazaiaknál, Koeman szerint ez megnyugtat egy edzőt.



"Ha eddig voltak kételyek azzal kapcsolatban, hogy ki szerez gólt a Barcában, akkor ma este megmutattuk, hogy megvannak a megfelelő embereink erre a célra" - fogalmazott Ronald Koeman.

Borítókép: Alex Caparros/Getty Images