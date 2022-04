Keserű csalódásként élte meg a Villarreal elleni kudarcot Julian Nagelsmann, a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője, aki szerint a kiesés a Bajnokok Ligájából azt jelenti, hogy együttese már semmiképpen sem tud sikeres szezont produkálni.

"Kiestünk már a Német Kupából, s most a BL-ből. Nem hiszem, hogy ez elég a Bayern Münchennél. Az elődöntő volt a minimális célunk és ezt nem tudtuk elérni. Ez karrierem eddigi három legfájóbb kudarcának egyike" - kesergett a német szakember, aki első szezonjában így már csak a német bajnoki címet nyerheti meg az együttessel, arra viszont jó esélye van, mivel öt fordulóval a vége előtt kilenc pont az előnye.



A Villarreal elleni negyeddöntős párharc múlt heti első mérkőzésén a bajorok meglepetésre 1-0-ra kikaptak, ráadásul a spanyol együttes akár több góllal is győzhetett volna. Kedden Münchenben aztán a Bayern az előzetes várakozásoknak megfelelően uralta a találkozót, de csupán - Robert Lewandowski révén - egy gólra volt képes, majd a hajrában a nigériai Samuel Chukwueze egyenlített és elbúcsúztatta a házigazdát.



"A mai teljesítményünk éppen ellenkezője volt a múlt hetinek. Mindenki láthatta, hogy jó taktikával játszottunk, a játékosok pedig nagy odaadással küzdöttek. Tudtuk, hogy remekül védekeznek, a végén pedig hiányzott az a második gól. Szinte végig uraltuk a meccset, de ez nem sokat számít, hiszen kiestünk" - összegzett letörten a szakember.



A Villarreallal tavaly Európa-ligát nyert Unay Emery érthetően elégedettebb volt kollégájánál, mivel a klub történetének egyik legnagyobb sikerét érte el tanítványaival: az együttes korábban csak egyszer, 16 éve jutott be a BL legjobb négy csapata közé.



"Ha ebben a sorozatban el akarsz érni valami jelentőset, akkor nagy csapatokat kell legyőznöd. Mi az első lépést a Juventus ellen megtettük a nyolcaddöntőben, most pedig a Bayern ellen is jól mértük fel a lehetőségeinket" - mondta boldogan a spanyolok sikeredzője.

"Az, hogy a Benfica vagy a Liverpool jön-e a négy között, mindegy. Elődöntőben vagyunk, melyben azon leszünk, hogy kihasználjuk az esélyeinket."

