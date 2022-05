Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Liverpool 3-2-re legyőzte a Villarrealt a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, ezzel 5-2-es összesítéssel elsőként jutott a döntőbe. Ellenfele a Real Madrid – Manchester City párharc nyertese lesz.



Mohamed Salah, a Liverpool egyik kulcsembere a mérkőzést követően nem rejtette véka alá, hogy a Real Madriddal szeretne megküzdeni.



"Sokszor találkoztunk egymással a City ellen, és tudjuk, hogy nagy rivális. De őszintén be kell vallanom, hogy jobban szeretném, ha a Real Madrid jutna a döntőbe. Elvesztettünk ellenük egy döntőt. És ezúttal nyerni akarok" – mondta a BT Sportnak Rio Ferdinand kérdésére válaszolva.



Az egyiptomi bosszút akar állni a kijevi fináléért. A 2018-as finálét Klopp gárdája 3-1-re elvesztette. Zidane fiai közül Gareth Bale kétszer, míg Krami Benzema egyszer talált be, a túloldalon azonban csak Mané volt képes gólt szerezni. Mohamed Salah számára ráadásul különösen fájó lehet az a döntő. Salah vála egy Ramossal való ütközés során oylan súlyosan megsérült, hogy azonnal le kellett cserélni, ráadásul hosszú rahabilitáció várt rá. Az eset azóta is a BL történetének egyik legnnagyobb vitatémája.



Magával a meccsel kapcsolatban Salah kiemelte a csapat kiváló reagáló képességét.

"Az edző beszélt velünk a szünetben. Jellem és személyiség van az öltözőben. A legmagasabb szinten topcsapat vagyunk, így az első félidő 2-0-s veresége után visszavághatunk."



Az egyiptomi sztár kiemelte, mit ért el a Liverpool Jürgen Kloppal az elmúlt években.

"Nagyszerű a döntőben lenni. Öt éven belül ez a harmadik alkalom, ez csodálatos. Mindenki boldog az öltözőben. Biztos vagyok benne, hogy ünnepelni fogunk, de rövid időn belül meccsünk lesz a Tottenham ellen, szóval erre is kell koncentrálnunk."

Forrás: marca.com

Borítókép: Twitter.com/ Liverpool FC