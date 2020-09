Lovrencsics Gergő csapatkapitány szerint nem okozhat problémát a Ferencváros számára, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának első felvonását műfüvön játssza szerdán a norvég Molde vendégeként.

"Teljesen más a műfű, mint a rendes gyep. Nem készültünk otthon műfüvön, mert tudjuk, hogy itt teljesen másmilyen az, mint az otthoni. Most fogunk tehát először edzeni ezen, de nem gondolom, hogy ez probléma lenne. Mindannyian tudjuk, miért jöttünk, mindegy, hogy milyen füvön, de el akarjuk érni a célunkat" - idézte a 32 éves válogatott futballistát az FTC honlapja a meccs előtti, keddi sajtótájékoztatóról.



Szerhij Rebrov vezetőedző szerint a Molde nehéz ellenfél lesz. Szerinte teljes koncentrációra lesz szükség, mert ez az utolsó lépés, hogy bejussanak a legrangosabb európai kupasorozat csoportkörébe.



"Az egészséges önbizalomra szükség van, de persze arra is, hogy tiszteljük a Molde játékosait. Komolyan kell vennünk az ellenfelet, járt már a BL-ben, nehéz rivális lesz" - mondta az ukrán szakember arra utalva, hogy a norvég bajnok 1999-ben szerepelt a BL-főtáblán, azóta pedig kétszer - 2012-ben és 2015-ben - az Európa-ligában is.



A párharc első felvonása szerdán 21 órától a spanyol Carlos del Cerro Grande sípjelére kezdődik, a visszavágót jövő kedden játsszák a Groupama Arénában, az M4 Sport mindkét találkozót élőben közvetíti. A párharc győztese a BL, a vesztese az El csoportkörében szerepelhet.



