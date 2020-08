Michael Owen annyira várta a bL-döntőt, hogy még a dátumot is elnézte.

A Bajnokok Ligája 2019/2020-as szezonja hamarosan a végéhez ér. A nem szokványos évad lezárása nagy népszerűségnek örvendett, a járványhelyzet miatt ugyanis a hátralévő meccseket mindössze 12 nap alatt játszották le, ráadásul minden párharc 1 mérkőzésen dőlt el. az egymeccses összecsapások miatt a csapatoknak gyakorlatilag nem volt hibázási lehetőségük.



A csapatok ráadásul nagyszerű mérkőzésekkel örvendeztették meg a rajongókat, elég csak a 8-2-vel végződött Bayern München-Barcelona összecsapásra gondolni, vagy a Lyon Manchester City ellen bemutatott gálázására.



Maga a döntő sem ígérkezik rossznak. A PSG az első győzelmére hajt, míg a müncheniek a 6. trófeájukat szeretnék megszerezni. Emellett az sem elhanyagolható, hogy jó néhány sztár is ott van a névsorban. Neymar, Lewandowski, Mbappé ás Gnabry neve akár garanciát is jelenthet a jó mérkőzésre, amikor csak fogni kell egy tál popcornt és élvezni, amit látunk.

A Liverpool és a Manchester United egykori sztárját, Michael Owent is lázba hozta az összecsapás, olyannyira, hogy azt hitte a döntő 1 nappal előbb van.

„Egy nagyszerű csapat általában legyőzi a remek játékosokat. Ezt szem előtt tartva számomra nem kérdés, hogy a ma esti döntőt a Bayern München nyeri” – tweetelte tegnap este.

A great team normally beats great individuals. With that in mind, it’s Bayern Munich for me in The @ChampionsLeague Final tonight.



Lehet, hogy az egykori játékosnak nem ártana ellenőrizni a dátumokat, hiszen hibájára még Gary Lineker is felfigyelt. Az angol csatár csak annyit kommentben Owen bejegyzése alá: Ne mondd, hogy ma este van.









Az eset után nem lehet nem újra előhozni a 2019-es esetet, amikor Owen megjósolta, hogy a döntőt a Liverpool és a Barcelona játssza majd, mindezt úgy, hogy akkor már tudni lehetett a két gárda az elődöntőben találkozik egymással.

Who will be in the Champions League final?



"Barca and.... Liverpool"



Michael Owen drops a clanger on #SaturdaySav and Chris Sutton loves it pic.twitter.com/yKtx6LFvoz