Az argentin támadó az idei Ligue 1 idényben három góljával és öt gólpasszával hatalmas részt vállal a PSG menetelésében. A liga azonban sokak szerint nem jelenthet nagy kihívást neki, a BL-ben kell megmutatnia, mit tud igazán.

A korábbi argentin válogatott Sergio Agüero szerint az idei végre talán a párizsiak éve jöhet, ebben pedig Messinek hatalmas szerepe lehet.

"Az a csapat, ahol Messi focizik, mindig esélyes. Úgy látom, visszatért a legjobb formájához, az ő győztes mentalitása pedig minden csapat számára hasznos, hogy elérjék céljaikat.”



„Mind ismerjük a küzdőszellemét. Most pedig olyan játékosokkal van körülvéve, mint Mbappé és Neymar, illetve a PSG is sok tapasztalatot szerzett már a nemzetközi kupákban.

Nem lesz könnyű a kezdés a párizsiaknak, ugyanis a Juventust fogadják kedden a nyitófordulóban.

