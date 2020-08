A Ferencváros tagjai kedden kora reggel találkoztak az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban, majd a Groupama Arénában reggeliztek közösen.

Ezt követően indult a csapat a repülőtérre, ahol 11.00 körül szállt fel a Glasgow-ba induló repülőgép. A tervek szerint a mieink magyar idő szerint 14.00 után nem sokkal szállhatnak majd le, ezt követően rögtön a szállodába utaznak.

Sigér Dávid röviden nyilatkozott is az indulás előtt a FradiMédiának.

"Nagy motiváció, hogy tegnap a magyar válogatott keretébe is behívtak, be akarom bizonyítani, hogy a Fradiban és a nemzeti csapatban is helyem van. Az előző szezonban is remek érzés volt, amikor más nemzetek bajnokai ellen léphettünk pályára, és most is nagyon várjuk már a skót bajnok elleni összecsapást. Az lesz a legfontosabb, hogy fegyelmezetten hajtsuk végre azokat az utasításokat, amiket Sergei Rebrovtól kapunk."

A Ferencváros labdarúgócsapata szerda este a skót Celtic Glasgow legendás otthonában, a Celtic Parkban lép pályára a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában.

