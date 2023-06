Pep Guardiola is megszólalt a szombati Bajnokok Ligája döntő előtt. A spanyol szakember tisztelettel beszélt ellenfelükről, ugyanakkor reménykedett abban, hogy át tudnak lépni az Interen.



„Ez egy álom! Ahhoz, hogy elérd a céljaid, kicsit megszállottnak kell lenned. Ez egy jó megszállottság, ami segít abban, hogy sikeres légy!”



„Nem tudjuk kontrollálni, hogy minket tartanak a favoritnak. Nekünk csak magunkra kell koncentrálnunk és tenni a dolgunkat.”



„Az összes Inter meccset láttam, amit csak lehetett. Nekik több történelmük van, de itt ez nem számít. Csak az a fontos, hogy mi történik holnap.”



„Az Inter egy olyan csapat, akik nem csak a védekezésből élnek. Van egy ilyen sztereotípia, hogy az olaszok védekeznek… Persze ha megnézzük, ott van Onana, Bastoni, csupa remek játékosok, de megvan a kapacitásuk a támadásokra is, elől Lukakuval vagy Martinezzel.”



„Ki a legveszélyesebb ránk? Onana remek kapus, nagyon jó abban, hogy felépítse a támadást hátulról. Bastoni szintén remek, megvan a képessége ahhoz, hogy csatlakozzon a támadójátékhoz, ha kell.”



„Le kell ezeket védekeznünk, amennyire csak lehet. Öt védő, három középpályás… nehéz lesz támadni ellenük, de megpróbálunk megoldást találni erre.”



"Mi a sikerem titka? Legyenek jó játékosaid! Előbb Messi, most Haaland... Nem viccelek!

„Haaland? Készen áll arra, hogy holnap megnyerje a Bajnokok Ligáját!”

