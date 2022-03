Elsősorban a francia világbajnok Kylian Mbappé állapotáért aggódnak a Paris Saint-Germainnél, amely a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának szerdai visszavágóján a Real Madrid vendége lesz.

A játéknap rangadóját egygólos hátrányból várja a spanyol fővárosi klub, amely három hete éppen a 23 éves csatár 94. percben szerzett gólja miatt távozott 1-0-s vereséggel Párizsból.



Mauricio Pochettino vezetőedző megpróbálta pihentetni egyik legnagyobb sztárját a nyolcaddöntős visszavágó előtt, ez sikerült is, de sajtóhírek szerint Mbappé a hétfői edzésen megsérült, a bal lábát fájlalta, a PSG pedig közölte: kezelik a támadót és 24 órán belül újabb vizsgálatot végeznek el rajta.



A vb-győztes csatársztár hiánya komoly gondot okozna a párizsiaknak, már csak azért is, mert az első mérkőzésen látható volt, hogy a Real játékosai közül többen igyekeztek figyelni a PSG legveszélyesebb futballistájára. Mbappé így is győztes gólt szerzett egy remek egyéni megmozdulás után, Madridban viszont minden bizonnyal az ellentámadások vezetésében hárulna rá főszerep, a francia együttes ugyanis várhatóan nagy hangsúlyt fektet majd a védekezésre, s megpróbálja megőrizni egygólos előnyét a királyi gárdával szemben. A párizsiak ugyanakkor Mbappé nélkül is ki tudnak állítani egy jól hangzó támadótriót a brazil Neymarral, az argentin Angel Di Maríával és honfitársával, a hétszeres aranylabdás szupersztárral, Lionel Messivel.



Sérültekben egyébként egyik oldalon sincs hiány, a spanyoloknál talán a legnagyobb érvágás a 106-szoros német válogatott középpályás, Toni Kroos izomsérülése, ugyanakkor a sárga lapjai miatt eltiltását töltő brazil Casemiro helyettesítésén is törnie kell a fejét Carlo Ancelotti vezetőedzőnek. A védő Ferland Mendy szintén eltiltása miatt lesz kénytelen kihagyni a találkozót.



A párizsiaknál a változatlanul sérüléssel bajlódó Sergio Ramos mellett úgy tűnik Leandro Paredes, Layvin Kurzawa és Ander Herrera sem lesz bevethető szerdán, s hozzájuk hasonlóan Asraf Hakimi is kényszerpihenőn van.



Ami az egymás elleni mérleget illeti, a BL-ben a Realnak legutóbb 2018 februárjában sikerült otthon legyőznie a PSG-t, a következő kiírás csoportkörében 2-2-es döntetlent játszottak a felek a Santiago Bérnabeu Stadionban. A fővárosi pálya leginkább Messinek lesz ismerős, a 34 éves támadó ugyanis a Barcelonánál töltött csaknem 20 év alatt rengetegszer játszott a Real legendás arénájában.



A szerda esti összecsapásra a PSG vereséggel, a Madrid viszont győzelemmel "hangolt": a franciák 1-0-ra kikaptak a Ligue 1 27. fordulójában a Nice vendégeként, a Real viszont 4-1-re verte hazai környezetben a Real Sociedadod a La Ligában.



A másik szerdai találkozó három hete lejátszott "odavágóján" már minden fontos kérdést eldöntött az angol bajnoki címvédő és listavezető, a BL-győzelemre ismét esélyesnek tartott Manchester City. Josep Guardiola tanítványai 5-0-ra diadalmaskodtak Lisszabonban, a Sporting vendégeként, így nagyon kényelmes helyzetből várják a manchesteri visszavágót, amely formalitásnak tűnik.



A portugál együttesnek csodára lenne szüksége ahhoz, hogy továbbjusson, Guardiolának pedig vélhetően még arra is lesz lehetősége, hogy néhány játékosát pihentesse a mérkőzésen.



Mindkét szerdai meccs 21 órakor kezdődik, az M4 Sport a Real Madrid-PSG összecsapást közvetíti élőben.

