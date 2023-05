Paolo Maldini, a Milan igazgatója elismeri, hogy négy Derby della Madonnina-vereség után 2023-ban nem lehetett összehasonlítani őket az Interrel, de ismételten hangsúlyozza, hogy "nem arra vannak felépítve, hogy két sorozattal is megbirkózzanak, és ezt a klub tulajdonosai is tudják".

A Milan csapatának hegyet kellett megmásznia, miután az első mérkőzést 2-0-ra elveszítették, majd a visszavágón végül 1-0-ra kikaptak, így 3-0-s vereséget szenvedtek a Bajnokok Ligája elődöntőjében.

„A szezonnak még nincs vége, hiszen meg kell próbálnunk a Serie A-ban a legjobb négy közé jutni, és majd meglátjuk, mi lesz a Juventusszal" - mondta Maldini a Sport Mediasetnek.

A Milan jelenleg az ötödik helyen áll, de feljebb lépne, ha a Juvét a Serie A pontlevonással sújtaná.

„Az elődöntőbe jutás nagyszerű eredmény és váratlan volt, de természetesen ha kikapunk az Inter ellen, akkor ez még fájdalmasabbnak tűnik, mint amilyen egyébként lett volna. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez az út teljesen váratlan volt.”

Ez az ötödik Derby della Madonnina, amelyet ebben a szezonban játszanak, de míg az elsőt 3-2-re nyerte a Milan, addig 2023-ban mind a négyet elveszítette a Serie A, a Supercoppa Italiana és a Bajnokok Ligája között.

„Az utolsó négy meccsen nem igazán volt nagy kihívás számukra. Ez a meccs jobb volt, de kompromittált az első félidő rossz teljesítménye. Talán az Inter játékmódja okoz gondot nekünk, de az elmúlt hetekben olyan csapatok ellen küzdöttünk, amelyek őszintén szólva kevésbé tekintélyesek és erősek."

Legalább van egy jó hír a Milan számára, hiszen Maldini megerősítette, hogy Rafael Leao szerződéshosszabbítása már nem kérdéses.

„Valóban csak a legapróbb részletek hiányoznak, biztosan hosszabbítunk, ez tuti.”

Ha a Milan a legjobb négy közé jutva kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába, hogyan értékeli Maldini ezt a szezont a 10-ből?

„Egy nyolcasra értékelném. Ahogy az előző szezonban is mondtuk, még nem vagyunk úgy felépítve, hogy két sorozattal is megbirkózzunk. Ezt elmondtuk a médiának, de a klub tulajdonosainak is, így ők is pontosan tudják ezt. Ez a négy évvel ezelőtt kijelentett utazás, amely nagyszerű eredményekkel járt, mind gazdasági, mind sportbeli szempontból, fiatal alapokra építette a csapatot, és nagyjából három év különbség van a mi csapatunk átlagéletkora és az Interé között, és ez a tapasztalathiány ezen a szinten meglátszik. Ha a hátralévő három meccsen jól teljesítünk, és kvalifikáljuk magunkat a Bajnokok Ligájába, akkor ez egy nagyszerű szezon lesz."

Maldini többször is célozgatott már arra, hogy több befektetést szeretne a klub tulajdonosai részéről.

„A Milannál soha nem lehet jóllakni, ez nem megengedett. Úgy gondolom, hogy vannak lehetőségek, amiket meg kell ragadni, így a Bajnokok Ligája elődöntőjének elérése olyasmi, amit gazdaságilag is ki kell használnunk, így be kell fektetni, hogy a legjobb négy között végezzünk, és reméljük, hogy ezt az utat ismét megismételjük.”

Borítókép: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images