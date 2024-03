Az FC Barcelona bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután 3-1-re nyert a Napoli ellen. Robert Lewandowskit a Polsat Sport Premiumnak adott interjúban a következő riválisáról kérdezték.

A katalán együttes megbirkózott a mély válságban lévő Napolival. Robert Lewandowski sajnálja, hogy ő és társai nem tudták korábban lezárni a keddi mérkőzést, és szinte a végsőkig kellett küzdeniük a továbbjutásért.





„A második félidő első része nem nézett ki jól, a Napoli kicsit magához ragadta a kezdeményezést. Később, amikor keményebben kezdtünk el támadni és gólt szereztünk, minden visszatért a rendes kerékvágásba” – mondta Lewandowski.

„Talán valahol hiányzik a tapasztalat és az elemzés, hogy mit lehet többet tanulni egy adott szituációból - ezen lehet javítani. Ha ezeket kijavítjuk, sokkal jobban tudunk majd játszani és gyorsabban lezárjuk a meccseket.”

„Véleményem szerint, ha egy-két passzal többet kerestünk már az első félidőben lezárhattuk volna a mérkőzést, és három-négy-nullra nyerhettünk volna. Igen, gyakran a végsőkig – a kilencvenedik percig – kell küzdenünk, és szem előtt kell tartanunk, hogy ez még nem a mérkőzés vége" - mondta.

A Polsat Sport Premiumnak adott interjúban "Lewyt" arról kérdezték, hogy kivel szeretne megmérkőzni a bajnokság negyeddöntőjében. Nem akart konkrét klubra mutogatni - számára más volt a legfontosabb.

„Nem tudom, hogy kit kapunk majd. Most van egy kis időnk, az is fontos, hogy néhány sérült játékos visszatérjen, de az is, hogy ne legyenek újabb sérülések. És hogy kivel fogunk találkozni? Fontos, hogy még jobban tudjunk játszani. Remélem, hogy olyan ellenféllel találkozunk, akit le tudunk majd győzni” – zárta.

A hétvégén az Atletico Madrid vendége lesz a Barcelona a bajnokságban, az a találkozó vasárnap 21:00-kor kezdődik.

Borítókép: Getty Images