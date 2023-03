Az UEFA eltilthatja a Barcelonát a Bajnokok Ligájában való részvételtől, amennyiben igaznak bizonyulnak a klubbal szemben felhozott korrupciós vádak.



Az elmúlt hetekben megrázta a spanyol focivilágot a hír, hogy korrupcióval vádolják a katalán óriást, az FC Barcelonát. A feljelentés szerint 2001 és 2018 között a gránátvörös-kékek 7,3 millió eurót fizettek ki a korábbi játékvezető, Jose Maria Enriquez Negreira tulajdonában lévő két cégnek, a DASNIL-nak és a NILSAT-nak. Az ügyészség ez alapján hivatalosan sportkorrupcióval, csalással és üzleti dokumentumok meghamisításával vádolta meg a Barcát.



A 26-szoros spanyol bajnokot azzal vádolják, hogy annak érdekében tartottak fenn kapcsolatot játékvezetővel, hogy a bírók számukra kedvező döntéseket hozzanak.



A Barcelona elismerte, hogy fizetett a játékvezetők jelentéseiért, ugyanakkor hangsúlyozta soha nem próbálta meg befolyásolni a döntéseiket.



A La Liga, a spanyol labdarúgó-szövetség és a klubok már korábban is támogatták a vádemelést, most azonban úgy tűnik az UEFA is lépéseket tehet az ügyben.

A testület március 23-án saját vizsgálatot indított, és amennyiben bűnösnek találja a klubot, annak a Bajnokok Ligájából való kitiltása mellett is dönthet.



Amennyiben az UEFA valóban eltiltja egy évre a csapatot, a katalánok nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek, mivel ez jelentős anyagi kiesést jelentene nekik.

Borítókép: Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images