Jürgen Klopp úgy érzi, hogy nem dőlt el a továbbjutás kérdése azután, hogy az Atlético Madrid 1-0-ra győzni tudott az első mérkőzésen.

"Elveszítettük a mérkőzést, és nem akarok a bíróról, vagy döntésekről beszélni. Az Atlético szerzett egy gólt, amit nem egy kidolgozott szituáció előzött meg. Volt egy bedobás, aztán egy szöglet, amiből gólt szereztek."

"Az ellenfelet a saját térfelükön tudtuk nyomás alá helyezni, ebben nagyon jók voltunk. De a befejezéseknél nem voltunk elég pontosak. Voltak helyzeteink, de ez nem volt elég. Bár kikaptunk, de ez olyan mintha elveszítenél egy félidőt, de még ott a második félidő, amit hazai pályán fogunk játszani. Ott minden máshogy lesz, és ezt megérzi majd az ellenfelünk is."

