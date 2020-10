A Manchester United középpályása, Fred és a Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp a héten megtalálták a közös pontot, ugyanis mindkettejük szerint az őket interjúvoló újságíró pontosan úgy néz ki, mint a híres kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar.



A Manchester United gólzáporos győzelmet aratott a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig felett.



A mérkőzés utáni interjú előtt valaki a háttérből megkérdezte a United brazil középpályásától, Fredtől hogy szerinte is hasonlít-e a riporter Pablo Escobarra. A 27 éves játékos nevetve elismerte a hasonlóságot, majd meg simította a bajuszát.



A brazil Esporte Interativo újságírója, Fred Caldeira viccesnek találta, hogy a kolumbiai drogbáróhoz hasonlítják, ezért megosztotta a videót a Twitter-en, azonban a vicces nem ez, hanem, hogy a héten nem először viccelődtek a bajuszával interjú közben.

Hoje foi a vez do assessor do Manchester United e do @Fred08oficial...acho que virei Escobar mesmo, tem mais jeito não. pic.twitter.com/6Zj4X69RDr



Caldeira kedden a Liverpool BL-meccse után Jürgen Kloppal beszélgetett, a mindig jókedvű németedzőnek pedig most akadt pár vicces megjegyzése.

Jurgen Klopp on Pablo Escobar and moustaches.A somewhat very 2020 sentence right there. pic.twitter.com/Lzl96CjCe2