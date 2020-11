A Paris Saint-Germain egyik legnagyobb sztárja, Kylian Mbappé nélkül utazik Lipcsébe, ahol szerdán a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig vendége lesz a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában.

A világbajnok támadóra combsérülés miatt nem számíthat Thomas Tuchel vezetőedző és segítője, Lőw Zsolt. A párizsiaknak nagy érvágás Mbappé kidőlése, mivel komoly sérüléshullám sújtja az együttest, amelyből Neymar, Marco Verratti, Mauro Icardi és Julian Draxler is hiányozni fog - ez már korábban kiderült.



A PSG azonban megtizedelve is remekül szerepel a francia bajnokságban, ugyanis sorozatban hetedik győzelmével átvette a vezetést a tabellán. Ezzel szemben a Leipzig remek rajtot követően hullámvölgybe került, mivel egy hete Manchesterben 5-0-ra, majd a hétvégén Mönchengladbachban 1-0-ra kikapott.



A mérkőzés rendkívül fontos lesz, mert a BL első két fordulójában mindkét csapat vereséget szenvedett az éllovas Manchester Unitedtől, azaz a négyes második helye a tét. A párharc azért is különösen pikánsnak ígérkezik, mert az előző kiírás elődöntőjében is találkoztak a felek, akkor a PSG 3-0-s diadallal lépett a fináléba.



A csoport másik mérkőzésén a Vörös Ördögök a pont nélkül sereghajtó Basaksehir vendégeként próbálják majd megőrizni százszázalékos mérlegüket.



Az E csoportban a Chelsea és a Sevilla komoly lépéselőnyre tehet szert, amennyiben otthon legyőzi a Rennes és a Krasznodar csapatát. Ebben az esetben az angol és a spanyol gárda hat ponttal előzné meg a másik két riválist.



Az F jelű négyesben a Club Brugge szereplése jelenti a meglepetést, amely nemcsak tartja a lépést a Lazio és a Borussia Dortmund párosával, hanem utóbbit meg is előzi. Szerdán a belgák éppen a német csapatot látják vendégül, míg az olaszok a pont nélkül álló Zenit vendégei lesznek.

Kép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images