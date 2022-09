A Viktoria Plzen elleni mérkőzésen a katalánok elefántcsontparti középpályása a 13. percben szerzett gólt, ezzel pedig beállította Sergio Busquets rekordját.

Eddig a spanyol tartotta a tétmeccsen debütáló játékosok között leggyorsabb gól rekordját a BL-ben, 15 perccel. Ezt most két perccel megelőzve Kessié vette át.

Busquets 2008 óta tartja ezt a rekordot, ő anno a Basel ellen talált be.

Nem sokan számítottak erre, ugyanis Kessié eddig epizódszerepet is csak alig-alig kapott, viszont a hétközi találkozón végig magabiztos teljesítményt nyújtott, jelezve, ő is erős alternatíva Xavi középpályáján.

