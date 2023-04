Az UEFA az olasz Daniele Orsatót nevezte ki, hogy vezényelje le a Chelsea-Real Madrid Bajnokok Ligája összecsapást.



A sporttárs és a királyiak középpályása, Luka Modric jól ismerik egymást, hisz már hétszer keresztezték egymás útját. Ezeken a meccseken Modric-nak három győzelem és négy vereség jutott.

Legutóbb Lusailban, a katari világbajnokságon találkoztak, amikor a horvátok Argentína ellen meccseltek, és szenvedtek vereséget.

Azt a találkozót követően Modric a mix-zónában kritizálta a sporit, cseppet sem finomkodva.

„Soha nem beszélek a játékvezetőről, de most nem tudom megállni. Ő az egyik legrosszabb spori, akit ismerek. Nem csak a mai miatt, sokszor fújt már nekem, és egyszer sem volt jó tapasztalatom róla. Katasztrófa!”

