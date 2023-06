Immáron lassan húsz éve, hogy a Liverpool csapata minden idők egyik legnagyobb feltámadását produkálva a Bajnokok Ligája döntőjében 3-0-s hátrányból fordítva 2005-ben megnyerte a sorozatot. Az ellenfél a Milan csapata volt, amit akkoriban a világ legjobb játékosai alkottak, a csoda mértéke nagyjából akkora, mintha most az Inter produkálna hasonlót a Manchester Cityvel szemben ugyanúgy Törökországban.

Kaká így emlékszik arra az estére.

„2005-ben nagyon közel jártunk ahhoz, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját. A félidőben egy olyan társasággal szemben vezettünk 3-0-ra, mint a Liverpool. A passz Hernan Cresponak [amiből gól született] karrierem egyik legszebb asszisztja volt.”

„Az én megítélésem szerint nekünk volt a történetelem legjobb védelme, de hármat kaptunk hat perc alatt. Ez a döntő teljes mértékben hihetetlen. Szerencsétlen, hogy vesztettünk, de egy csodálatos döntő részese voltam.”

„2005 rendkívül különleges momentum. Természetesen, kikaptunk, de még így is szerencsésnek tartom magam, hogy szemtanúja lehettem ennek a csodának, még ha a rossz oldalon is. Ezen túlmenően egy nagyon jó leckét is megtanultam ezen az estén.”

„Az eredményt nem tudtam kontrollálni, csak a folyamatot. Szóval ezt követően sokkal profibbá váltam, többet gondolkodtam a részleteken, és két évvel később megadatott a lehetőség, hogy újra diadalt arassak. Hiszek benne, hogy a csodák akkor történnek, amikor a profizmus találkozik a szenvedéllyel.”

2007-ben végül az olaszok nyerték a trófeát a Liverpool ellen 2-1-re, előbbiekre valószínűleg a frász jött, amikor a vörösök a lefújás előtt nem sokkal megszerezték a szépítő találatot. Kaká azt is elmondta az interjú során, Ancelotti alatt élte a legjobb éveit, akivel hat éven keresztül dolgozott együtt.

Borítókép: Getty Images / Matthew Ashton - EMPICS