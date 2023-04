Menesztheti Oliver Kahnt a Bayern München a pozíciójából, miután szerda este a csapat kiesett a Bajnokok Ligájából. A bajoroknak minden esélyük megvolt a gólszerzésre az első félidőben, azonban a támadások befejezésébe hiba csúszott.

A németeknél idén egyébként sincs minden rendben, és úgy tűnik, az első fej, ami hullhat, a klub vezérigazgatójáé. Helyére Will Hoeneß jöhet, Jan Aage Fjörtoft tweetje szerint csupán idő kérdése a bejelentés a menesztéssel kapcsolatban.

There has been talk of President Hainer being an interim Chairman. Even a comeback of Hoeness has been discussed https://t.co/m6S8XX40BL