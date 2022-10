Joao Félix lájkolta azt a tweetet, amely szerint távoznia kellene az Atlético Madridból, miután csak a kispadon jutott neki szerep a szerdai, Club Brugge elleni frusztráló gólnélküli döntetlenre végződő mérkőzésen.

Az Atléticónak a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába jutásért kell harcolnia, miután a Metropolitano Stadionban nem tudta legyőzni a 10 emberrel felálló Brugge-t. Annak ellenére, hogy az Atlético a mérkőzés nagy részében dominált, nem találta a módját, hogy megtérfálja a Burgge kapusát, Simon Mignolet, aki remek teljesítmény nyújtott.

A Brugge-nak egy pont is elég volt ahhoz, hogy bebiztosítsa helyét a legjobb 16 között, az Atlético pedig, amely így a csoport harmadik helyén áll, a Portóval és a Bayer Leverkusennel küzdhet meg a második helyért. Az Atlético számára rendkívül frusztráló volt az este, mivel két gólt is érvénytelenítettek, és az utolsó 10 percben nem tudták kihasználni az emberelőnyt, miután a Brugge középpályása, Kamal Sowah megkapta második sárga lapját.

Az Atlético rekordigazolása, Félix aki 2019-ben 113 millió fontért érkezett a klubhoz a Benficától, már a negyedik egymást követő mérkőzésen nem került be a kezdőcsapatba. Az utolsó 15 percben elküldték melegíteni, ekkor úgy tűnt, lehetőséget kap, azonban a vezetőedző, Diego Simeone ehelyett úgy döntött, hogy a támadó Antoine Griezmann helyett egy védekező középpályást, Axel Witselt hozza be utolsó csereként - annak ellenére, hogy csapatának gólra lett volna szüksége a győzelemhez.

Félix nehezen tudta leplezni csalódottságát Simeone döntése miatt, „undorodva” dobta el a mezét, mielőtt leült volna a kispadon a helyére. A meccs után Felix lájkolta egy Benfica-szurkoló tweetjét, melyben az állt, hogy náluk tisztelték és menjen inkább haza hozzájuk.

João Félix has just liked a Tweet saying: “Here you are respected. Come home, João.” pic.twitter.com/1ROOFpwkWr