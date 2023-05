Simone Inzaghi kiemelte a Milan elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágójának jelentőségét, és azt állította, hogy a döntő "a klub történetének egyik legfontosabb mérkőzése" lesz.

A Nerazzurri 2-0-s előnnyel várja a keddi visszavágót a San Siróban, miután múlt szerdán lenyűgöző teljesítményt nyújtott Stefano Pioli csapata ellen. A hétfő délutáni milánói sajtótájékoztatón Inzaghi nem tagadta az európai derbi jelentőségét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csapata ugyanúgy készül az összecsapásra, mint bármely más mérkőzésre.

Ezt mondta a sajtónak: „Edzőként minden mérkőzést ugyanúgy kezelek. Tudjuk, hogy ez az Inter történetének egyik legfontosabb mérkőzése. Megérdemelt előnyünk van, e nem csak ezt kell majd kezelnünk, hanem az Inter módjára kell játszanunk, tudva, hogy elöl erős csapatunk van."

Inzaghitól azt is megkérdezték, hogy elképzelte-e valaha, hogy a Bajnokok Ligája-döntő küszöbén fog állni, amikor a Nerazzurri augusztusban a Bayern Münchennel és a Barcelonával került egy csoportba.

„Volt egy kis csalódottság, amikor augusztusban megtörtént a sorsolás, nem voltunk túl szerencsések, ugyanakkor, akkor azt mondtam a stábomnak és a játékosoknak, hogy még a Barca és a Bayern sem volt boldog. Fontos mérkőzés vár most ránk. Nincsenek kétségeim, a szurkolók mindig is velünk voltak a rossz és a jó időkben is."

Az egyik riporter azt javasolta, hogy Inzaghinak több tiszteletet kellene adni azért, mert az Intert az elődöntőig vezette, valamint a Coppa Italia döntőjébe jutott.

„Köszönöm. Szerencsére a csapatom és én nagyon keveset olvasunk és hallgatunk ilyenekről véleményt, de mindent tudok, amit írnak. A nagy szerencsém és a stábomé is az, hogy kizárjuk ezeket. Az edzőknek döntéseket kell hozniuk minden nap. Néha szerencsés vagy, néha pedig nem. Tudjuk, hogy 90 percre vagyunk attól, hogy megvalósítsuk az álmunkat. Nekik köszönhetően ott vagyunk az Olasz Kupa döntőjében. Nagyon jól dolgoztunk a szünetben, még akkor is, ha néhány játékosunk kiesett a világbajnokság miatt. Öt meccsel ezelőtt a bajnokságban is leírtak minket, de most már csak a Milan elleni meccsre gondolunk. Tudjuk, hogy ki lesz az ellenfelünk, de azt is tudjuk, hogy kiváló formában vagyunk. Készen állunk egy ekkora meccsre.”

Inzaghi dicsérő szavakkal illette Romelu Lukakut is, aki a Chelsea-től érkezett kölcsönbe, és rendkívül gyenge első félévét követően remek formába lendült a csapatnál.

„Ismerjük őt, tudjuk, mire képes. Erre számítottunk az év során, sajnos valami váratlan dolog történt vele és Brozoviccsal is, így két nélkülözhetetlen játékost is elveszítettünk hosszú hónapokra. De Lukaku a lehető legjobb módon dolgozik, és ennek eredményét láthatjuk is tőle a pályán.”



Borítókép: Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images