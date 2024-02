A PSV és a Borussia Dortmund 1-1-et játszott Eindhovenben kedden a BL-nyolcaddöntő odavágóján.

A hazaiak Srdan Jovanovics szerb játékvezető által megítélt, büntetőből egyenlítettek. A német klub és legendája, Mats Hummels a közösségi oldalakon fejezte ki felháborodását a döntés miatt.

A játékvezető szerint Hummels szabálytalankodott Malik Tillmannal szemben, aki aztán átesett a Borussia védőjén, de miután az már tisztázott. Jovanovics azonban a büntetőre mutatott.

Ebből az alkalomból Hummels a meccs után tweetelt: „Erre vártatok, itt van. Micsoda vicc volt ez a büntető ellenünk. Már megint! Nem tudom elhinni, hogy ilyen bírói döntéseket lehet ma meghozni a VAR segítségével”.





Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR.