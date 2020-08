A Bayern azt játssza amit szeretne, azonban a párizsi csapat sem jött zavarba az első félidőben.

Finoman szólva sem estek egymásnak a csapatok, de az első öt perc egyértelműen a németeké volt, ugyanis a labda alig volt a franciáknál.



A 18. percig kellett várni az első helyzetre, Neymar húzta meg a bal oldalon, éles szögből lőtt, Neuer nagyot védett, majd a brazil visszakanalazását is mentette lábbal.



A Bayern játékát meglepő módon a pontatlanság jellemezte. Ezt pedig majdnem ki is használta a PSG.



Neymar ziccerére kapufán csattanós választ adott a Bayern a 22. percben. A magához képest haloványan kezdő Lewandowski találta el a jobb kapufát.

Érdekesség egyébként, hogy lengyel játékos még soha nem szerzett gólt a Bajnokok Ligája döntőjében.



A puhatolózás után felgyorsultak az események. A 24. percben óriási helyzet adódott a Paris Saint-Germain előtt, de Di María lövését Neuer tolta szögletre.

Egy perccel később kényszerűségből kellett cserélnie a bajoroknak. Boateng meghúzódott és nem tudta folytatni a játékot, ezért Niklas Süle váltotta.



Davies kapta az első sárgát, amiért estében gáncsolta ellenfelét.

Negyedórával a vége előtt Herrera távolról nagy bombát eresztett meg, de a labda elkerülte a kaput.



A 31. percben Coman, majd Lewandowski is próbálkozott, de Kimpempbe bevetődve blokkolt. Majd két minutummal később Müller jobb oldali beadását Lewandowski kissé kifacsart testhelyzetből tette kapura, de nem okozott gondot Navasnak.

A folytatásban a Bayern uralta a játékot, beadásokkal próbálkoztak a németek, de a PSG védői rendre tisztázni tudtak.

Az utolsó percek alaposan felpörögtek.

Óriási helyzetet hagyott ki a PSG, Davies eladta a labdát a saját kapuja előtt, Herrera szépen hozta helyzetbe Mbappét, de gyenge lövését könnyedén védte Neuer.

Majd a túloldalon a Bayernek is volt válasza, Gnabry jobb oldalról lőtt, Navas kivetődve védett.



A hosszabbításban már nem változott az eredmény így gól nélküli döntetlennel vonultak be az öltözőbe a csapatok.

PSG-Bayern München 0-0

