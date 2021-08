A Sheriff Tiraspol, a Salzburg és utolsóként a Sahtar Donyeck is bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe, miután a selejtező negyedik fordulójában jobbnak bizonyult a Dinamo Zagrebnél, a Bröndbynél, valamint a Monacónál.

A párharcok szerdai visszavágóján a moldovai együttes a hazai háromgólos előny birtokában várta a zágrábi összecsapást, amelyen gól nélküli döntetlent játszott a házigazda horvát gárdával. Az osztrák csapat pedig a múlt heti, hazai 2-1-es győzelem után vendégként is pont ennyire kerekedett dán riválisa fölé.

A Sahtar-Monaco párharcban viszont hosszabbításra is szükség volt, és az ukránok végül a 98. percben becserélt Ruben Aguilar 114. percben esett öngóljával egyenlítették ki kétgólos hátrányukat - az első félidőben a vendég franciák részéről Wissam Ben Yedder duplázott -, a hazai döntetlen pedig számukra továbbjutását jelentett az idegenbeli győzelem után. A párharcok vesztesei az Európa-liga csoportkörében szerepelhetnek ősszel, míg a BL 32-es főtáblája a szerdai három selejtezős párharccal vált teljessé.

This is the stuff of nightmares.. @AS_Monaco_EN own goal in extra time to be eliminated from the @ChampionsLeague #ChampionsLeague #ASMonaco #ShakhtarDonestk #Highlight #SparkSport pic.twitter.com/BuQ2r8LkYz