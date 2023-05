Szerdán a Manchester City és a Real Madrid találkozik a Bajnokok Ligája elődöntőjének második fordulójában, miután a Bernabeuban 1-1-es döntetlent játszottak. Guardiola csapata tudja, hogy legalább egy gólt kell szerezniük, ha revansot akarnak venni és beakarnak jutni a döntőbe. A csapat legfőbb fegyvere pedig Erling Haaland.

A norvég minden rekordot megdönt első angliai szezonjában. Már most ő a Premier League minden idők legjobb góllövője egy szezonban (36). Haaland félelmetes. A csatár minden védelem számára állandó aggodalomra ad okot, és bár Rüdiger az első mérkőzésen sikeresen hatástalanította, Manchesterben ez sokkal nehezebb a számok alapján. Összesen 52 gólt szerzett a norvég csatár, ebből 35-öt Manchesterben szerzett!

Ez azt jelenti, hogy a Haaland hazai pályán veszélyesebb, mint bárhol. Az egyokri Dortmund támadó az idei szezonban már négy meccset játszott Európában. Kettőt a csoportkörben, további kettőt pedig a kieséses szakaszban, ugyanezzel az eredménnyel. 9 gólt szerzett otthon, így 12 góljával a bajnokság góllövőlistájának élén áll.

Angliában a szezon legjobb játékosának választották, már több elismerést is kapott, és a Bajnokok Ligájában is elismerésre vágyik. A City számára ez a döntőbe jutás utolsó lehetősége, és nem akar saját szurkolói előtt elbukni. Nincs is jobb hely arra, hogy megmutassa, milyen játékos. A nagy színpadon és a regnáló bajnok ellen, amely az elmúlt szezonokban verhetetlen volt, Haaland szeretné folytatni a történelem írását.

Borítókép: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images