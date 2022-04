A Real Madrid kedden a Manchester Cityvel találkozik az Etihad Stadionban, a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A mérkőzésnek számos vetülete van. Ezek közül az egyik hátterében Európa egyik legértékesebb játékosának, Erling Braut Haalandnak a sorsa is felbukkan.



A Borussia Dortmund norvég támadója az átigazolási piac egyik nagy ékkövévé vált, miután egyre egyértelműbbnek tűnik, hogy nem sokáig folytatja a német csapatban. A kegyeiért folyó versenyben már sok csapat elvérzett és úgy néz ki, már csak a Manchester City és a Real Madrid maradt bent a lehetséges klubok közt.



Ebben az összefüggésben nem tanácsos alábecsülni a City és a Madrid összecsapásának jelentőségét. Haaland végső döntésében számos tényező közre játszik, mint például ügynöke, Mino Raiola és édesapja befolyása, a két klub közti kapcsolat, és a gazdasági szempontok, ugyanakkor nem lehetetlen, hogy a BL-elődöntő végkimenetele is hatást gyakorol majd rá.



Míg több angol média a Cityt tartja befutónak, a Madrid továbbra is nyugodt és diszkrét kommunikációt folytat az ügybe, csakúgy, mint Kylian Mbappé jövőjével kapcsolatban. Bár a francia és a norvég egy csapatban való szerepeltetése számos bonyodalmat okoz, a gazdaságitól a szigorúan sportig terjedően, a Madrid továbbra is résen van, anélkül, hogy befolyásolnák a Haalandról Angliából, illetve Franciaországból érkező pletykák.



