Pep Guardiola Manchester City-je szombaton az isztambuli Atatürk Stadionban mérkőzik meg az Interrel. Az angolok győzelem esetén triplázhatnak (PL, FA-kupa, BL), ami auz 1998/99-es szezon óta nem sikerült senkinek (akkor a városi rivális Manchester United érte el ezt).



Az angolok egyik csodafegyvere az 52 meccsen 52 gólt szerző Erling Haaland, akire nagy felelősség hárul majd szombaton is. A csapat korábbi védője, Joleon Lescott róla is, és a másik csapat gólfelelőséről, Edin Dzekóról is beszélt.

„Szerintem ő határozottan egyedülálló, igazi korszakos tehetség. Vannak olyan gólfajták, amiket nem tud akárki lőni, ebben például Zlatanhoz tudnám hasonlítani.”



„Ő egy olyan meghatározó egyénisége a saját korának, mint az én időben Van Nistelrooy, Drogba vagy Adebayor.”

Lescott emellett megemlítette azt is, hogy Haaland igazi csapatjátékos, akit az sem érdekel, ha nem ő lövi a gólt, lényeg, hogy a csapat nyerjen. Ezt láthattuk például az FA-kupa döntőben is, ahol nem talált be.

Az ex-védő beszélt a másik oldal gólfelelőséről, Edin Dzeko-ról is, akivel pont a City-nél voltak csapattársak.

„Ő mindig sikeres volt, gólokat szerzett. Akkor is rengeteget tett a játékhoz, amikor nem talált be.”



„Tudom, hogy hogyan edz, nagyon vigyáz a testére, ennek köszönhető, hogy 37 évesen még meghatározó lehet egy ekkora meccsen. Csúcsteljesítményre képes.”

Erling Haaland's Champions League stats compared by @WhoScored to former Man City striker Edin Dzeko, who'll be leading the line for Inter #mcfc pic.twitter.com/fGYvncxQD6 — Manchester City News (@ManCityMEN) June 9, 2023

Lescott a találkozó győztesére nem mert tippelni, de elmondta, bárki nyeri meg a meccset, nagyon büszke lehet az idei szezonban elért teljesítményére.

A Bajnokok Ligája döntőjét szombaton 21 órától rendezik, a TV-ben pedig az M4 Sport közvetíti.