Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a Bajnokok Ligáját 2023-ban a Manchester City nyerte meg, az Inter elleni döntő egyetlen gólját Rodri szerezte a 68. percben. A mezőnyjátékosok közül ő kapta a legmagasabb osztályzatot, de a szakértők a City kapusát, Edersont látták a legjobbnak.



A legnagyobb mentést Romelu Lukaku fejesénél mutatta be. Az Inter belga légiósa egyenlíthetett volna a 88. percben, de hat méterről a kapusba bólintotta a labdát. Bő negyedórával korábban Dimarco állt közel az egalizáláshoz, de fejese a lécről vágódott vissza, a kipattanót pedig csapattársa, Lukaku blokkolta.

Let's be real here, Edin Džeko would have converted this Lukaku chance even with a blindfold on his face.pic.twitter.com/aGVDoytG1X