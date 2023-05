Alf-Inge Haaland kedd este ott volt a Santiago Bernabeuban, hogy szurkoljon fiának, amikor a Manchester City 1-1-es döntetlent ért el a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A hazai szurkolótáborban nem aratott osztatlan sikert.

Inaki Angulo szerint a norvégot látták, amint ételt (mogyorót) dobált a páholyából, és sértegette a helyi szurkolókat.

Alfie Haaland giving abuse out to the Real Madrid fans, before being escorted out of the Bernabeu. pic.twitter.com/rfz9jWNGri

Ez eléggé nyilvánvalóvá vált azzal, hogy a norvég korábbi labdarúgó több gesztust is tett a Bernabeu felé, lubickolva a gazember szerepében.

Alfie Haaland was escorted out of a corporate box at the Santiago Bernabéu this evening after ‘insulting’ and ‘throwing food’ at Real Madrid supporters.



[via @inakiangulo]pic.twitter.com/4cAQA7v2yK