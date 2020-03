3-0-ra győzött az RB Leipzig a Tottenham ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. Győzelmével a magyar válogatott kapust is soraiban tudó együttes 4-0-s összesítéssel jutott tovább.

Alig 11 percet kellett várni az első gólra. Sabitzer indította Laimert, aki jobbal adta középre a labdát, amit Timo Werner 12-ről Dierbe lőtt, de sikerült visszaszereznie a kipattanót, amit aztán Marcel Sabitzernek passzolt, aki jobbal lőtt a jobb alsóba.



Két perccel később a lipcseiek ismét a kapuba találtak, Mukiele gólját azonban les miatt érvénytelenítették. A német gárda továbbra is nyomás alatt tartotta ellenfelét. A 18. percben Werner talált be, de ő is lesen volt.



2 perccel később Marcel Sabitzer gólja már érvényesnek bizonyult. Az osztrák az ötös rövid sarka és Tanganga mellől fejelt a jobb alsó sarokba. Lloris rajta volt, de csak belepiszkálni tudott a labdába.

A második félidő kiegyenlítettebb volt, de a Leipzig végig kontrollálta a meccset, és csak ritkán engedte a kapuig a vendégeket. A 87. percben a csak néhány másodperce pályára lépő, Emil Forsberg szerzett gólt, ezzel beállítva a 3-0-s végeredményt.



A Leipzig végül 4-0-s összesítéssel ment tovább a legjobb 8 közé.



Gulácsi végig magabiztos teljesítményt nyújtott. A lipcseiek másik magyarja, Willi Orbán sérülés miatt nem játszott.





Borítókép: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images