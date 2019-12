Gulácsi Péter, a labdarúgó Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős RB Leipzig magyar válogatott kapusa azt mondta, hogy a kupasorozatban szeretnének meglepetést szerezni, és még legalább egy kört menni.

Gulácsi Péter a közmédiának elmondta: a klub számára presztízst jelent a csoportelsőség, míg a játékosoknak leginkább azért volt fontos, mert így valamennyire kedvezőbb helyzetből várják a hétfői sorsolást.



"Bár, ha megnézzük a csoportmásodikokat, a lehetséges ellenfelek között könnyűt nem találunk. Talán az Atalanta lóg ki a neve alapján, de az utóbbi időben az olasz együttes is kimondottan meggyőző teljesítményt nyújtott. A Leipzig kívánsága szerintem spanyol vagy angol ellenfél lenne, én azt emelném ki, hogy a visszavágónk otthon lesz" - mondta. Hozzátette: a nagy céljukat elérték a továbbjutással, a következő cél kitűzése az ellenfelüktől függ.



"Szeretnénk megmutatni, hogy jó csapat vagyunk, és felvesszük a versenyt a legjobbakkal. Német topcsapatként bárki ellen lehet esélyünk. Reméljük, hogy sikerül még egy kört mennünk, szeretnénk meglepetést szerezni" - nyilatkozta.



A lipcsei együttes már a BL-csoportkör ötödik fordulójában bebiztosította továbbjutását, majd kedden, az Olympique Lyon vendégeként elért 2-2-es döntetlennel a csoportelsőséget is megszerezte.

Gulácsi közölte: a sorsolás pillanatában nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon kiegyensúlyozott csoportba kerültek, amelyben jó esélyük volt a továbbjutásra.



"Mert ugye voltak olyan csoportok, ahol az első két kalapból érkező csapatok kiemelkedőek voltak, és azok mellett a továbbjutási esélyeink nem lettek volna ennyire reálisak. Nekünk az első mérkőzéstől kezdve az volt a célunk, hogy továbbjussunk a csoportkörből, amelyben egy mérkőzéstől eltekintve végig meggyőző teljesítményt nyújtottunk. Ez a Lyon elleni hazai találkozónk volt, amelyen több hibát is elkövettünk, ezért kikaptunk" - mondta. Hozzátette: a mostani már a második BL-idénye a lipcsei gárdának, és a legnagyobb különbséget abban látja, hogy játékban ugyan már elsőre is felnőttek az ellenfeleikhez, de mégsem sikerült a döntő pillanatokban megnyerniük a meccseket.



A RB Leipzig szintén magyar válogatott játékosáról, a másfél hónapja sérült Willi Orbánról a kapus azt mondta: jól halad a védő rehabilitációja, de nehéz pontos időpontot mondani a visszatérésével kapcsolatban.



"Talán januárban, február környékén már a csapattal tud készülni" - mondta. Hozzátette: ebben az esetben csapattársa március végére, a válogatott Európa-bajnoki pótselejtezőjére - vagy pótsejtezőire - már biztos csúcsformába tud kerülni.



