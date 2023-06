A sokak által jósolt City-gála elmaradt, az isztambuli döntőben mindössze egyetlen gól született, Rodri 68. percben szerzett találata manchesteri győzelmet ért.



„Néha úgy tűnik, hogy az idei évünk, ez a döntő meg volt írva a csillagokban. Ez a mi évünk volt, de ugyanaz az ember és ugyanaz a klub leszünk. Természetesen hihetetlenül elégedettek vagyunk, hogy valami egyedit értünk most el.” – értékelt Pep Guardiola, a City katalán trénere.



Az angolok mestere az ellenfélről is szót ejtett: „Szenvedni lehet az Inter ellen, mert fizikálisan nagyon erősek, kivételes csapatról van szó. Néha olyan szerencsére van szükségünk, ami a Tottenham ellen és Chelseavel vívott döntőben nem volt meg, most viszont igen.”



„Most már megvan az első, az emberek elmondhatják, hogy a Citynek is van BL-trófeája, de nem akarok egy győzelem után elsüllyedni. Tehát a következő években még többet kell dolgozni, hogy megint ideérhessünk.” – zárta összegzését Guardiola, aki immáron harmadjára emelhette magasba a Bajnokok-Ligája serlegét.



Simone Inzaghi megölelte a játékosait és ezt küldte az őket támogató szurkolóknak. „Csapatként tökéletesen voltunk. Nagyon erős ellenféllel találkoztunk és minimális szinten adtuk fel. Vannak, amiket megbántunk, de büszkének kell lennünk.”

Az olaszok edzője szerint : „A második félidőben jól játszottunk, sok gólhelyzetet alakítottunk ki, de az utolsó simítások hiányoztak. Az utolsó húsz percben többször is közel álltunk a gólszerzéshez. Szívesen játszottam volna hosszabbítást, mert a csapat megérdemelte”.

