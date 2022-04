Pep Guardiola nem tudta véka alá rejteni az érzelmeit, amikor szembesült a Real Madrid játékosainak akcióival.



Karim Benzema egészen elképesztő szezont produkál, és nagyon úgy tűnik, hogy remeklésének még korán sincs vége. Miután a francia a PSG és Chelsea ellen is mesterhármast lőtt a Manchester City elleni mérkőzésen is hozzásegítette csapatát ahhoz, hogy a hazaiak ne jussanak ledolgozhatatlan előnyhöz a visszavágóra.



Benzema első gólja akkor született, amikor a City 2-0-ra elhúzott. A második találatát pedig a 82. percben szerezte büntetőből. A francia tökéletesen panenkázott Enderson hálójába, melynek láttán még a manchesteriek edzője, Pep Guardiola is a fejéhez kapott. A spanyol nem akart hinni a szemének, a pedig reakciója tökéletesen foglalja össze, miért tartják Benzemát a jelenkor egyik legjobbjának.

Benzema mentalitását jól jellemzi, hogy a hétvégi bajnokin két tizenegyest is kihagyott, mégis nyugodtan, önbizalommal telve állt oda a vonalhoz.



„A vereség soha nem jó” – mondta az Etihadi BL-meccs után.



"Most nagyobb szükségünk van a szurkolókra, mint valaha, de valami varázslatot teszünk, és nyerünk” – ígérte a visszavágóra.



A büntetőjéről Benzema azt mondta: „Ha nem rúgsz büntetőt, soha nem fogod kihagyni. Magabiztosság, semmi több. Ez mind mentális."



Nemcsak Benzema rendkívüli gólja nyűgözte le az ellenfél edzőjét, hanem Vinicius Junior is, aki egész egyszerűen faképnél hagyta Fernandinhót, végigrobogott a pályán, majd hűvös nyugodtsággal célzott a kapuba.

Guardiola a jelenet láttán a fejéhez kapott, majd térdre rogyott a pálya szélén.

Egy biztos a győzelem ellenére, ezekben a pillanatokban biztosan nem lettünk volna az edző helyében.



