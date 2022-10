"Nagyon jól kezdtünk, de aztán volt egy bő óránk, amikor kapaszkodnunk kellett" - utalt a BT Sportnak nyilatkozva arra, hogy Sergio Gómezt a 30. percben kiállították.

"Amikor nálunk volt a labda, okosan futballoztunk, megfelelően alkalmazkodtunk a helyzethez" - összegzett a katalán tréner, aki már előre is tekintett, amikor úgy fogalmazott: a Dortmund otthonában be kell biztosítaniuk a csoportelsőségüket.

A Manchester City mindössze másodszor játszott gól nélküli döntetlent a BL csoportszakaszában.

Jacob Neestrup, a koppenhágaiak vezetőedzője úgy vélekedett, hogy "ezen az estén 11 a 11 ellen is 0-0-s döntetlen lett volna - ez száz százalék".

"Mindenekelőtt csapatteljesítmény volt ez" - szögezte le a keddi pontszerzést illetően az FCK.dk-nak nyilatkozva. - "Különösen az nyűgözött le, hogy milyen gyorsan tudtunk átállni 4-3-3-ról 3-4-3-ra vagy 5-4-1-re. Nagyszerű munka volt az edzői stábtól és a játékosoktól."

Beszélt arról is, hogy a sérülteket fiatalokkal kell helyettesítenie, de az akadémiájuk Európa legjobbjai közé tartozik. Úgy fogalmazott: a csapat egyensúlyát az adja, hogy az idősebb játékosok higgadtak, a fiatalabbak pedig megragadják a lehetőségeket.

A City azzal biztosította be továbbjutását, hogy a Dortmund otthon 1-1-es döntetlent játszott a Sevillával, így utóbbi már nem érheti utol az angol csapatot. A hazai együttes gólját Jude Ballingham szerezte, ezzel ő a harmadik tinédzser játékos, aki négy egymást követő BL-meccsen a kapuba talált. Korábban ez Kylian Mbappénak és Erling Haalandnak sikerült.

A G csoportban a Manchester City tíz ponttal áll az élen, mögötte a Borussia Dortmund héttel következik. A Sevillának és a Köbenhavnnak két-két pontja van. A manchesteri csapat két hét múlva játszik Dortmundban.

