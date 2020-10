Thomas Tuchel, a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint lehetséges, hogy csak 11, 12, vagy 13 játékosa lesz bevethető kedden, amikor csapata a Manchester Unitedet fogadja a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

A német vezetőedző a klub honlapján csütörtökön elmondta, hogy Thilo Kehrer, Juan Bernat, Mauro Icardi, Marqinhos, Julian Draxler és Marco Verratti is sérült. Colin Dagba koronavírusos, és Danilo Pereirának is karanténba kell vonulnia, mert kapcsolatban volt a megfertőződött Cristiano Ronaldóval.



Neymar és Kylian Mbappé szereplése azért kétséges, mert az elmúlt napokban több meccsen is játszottak hazájuk válogatottjában, előbbi mögött ráadásul hosszú utazás áll.



(Kép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images)



"Túl sok játékosunk hiányzik. Most az is kihívás, hogy megtaláljuk a kezdő tizenegyet, amely képes legyőzni a Nimes csapatát, mert ez a legjobb felkészülés a Manchesterre" - nyilatkozta a Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató PSG szakvezetője a pénteki bajnoki előtt.



Az előző idényben BL-döntős PSG-n és a Manchester Uniteden kívül Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese, az RB Leipzig, valamint a török bajnok Istanbul Basaksehir szerepel a H csoportban.

Kép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images