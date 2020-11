Gulácsi Péter szerint az RB Leipzig a Paris Saint-Germain elleni 2-1-es sikerrel ismét versenyben van a továbbjutásért a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

"Ezzel a győzelemmel, három forduló után egy nagyon nehéz csoportban ismét versenyben vagyunk a továbbjutásért" - nyilatkozott a magyar válogatott kapus a szerdai siker után.



Gulácsinak óriási szerepe volt abban, hogy a német gárda visszavágott a francia bajnoknak az előző szezonbeli elődöntős vereségért, ugyanis 1-0-s vendég vezetésnél kivédte az első gólt szerző Ángel Di María büntetőjét. A vele és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig így hátrányból fordítva 2-1-re nyert a francia sztárcsapat ellen.



A lipcseiek sikerükkel feljöttek a továbbjutást érő második helyre, pontszámban beérve az éllovas Manchester Unitedet, míg a párizsiak - akiknek három ponttal kevesebbjük van - visszacsúsztak a harmadikra.



"Ha nyerünk egy ilyen világklasszis csapat ellen, és ehhez én hozzá tudtam járulni egy 11-es hárításával, akkor abszolút sikeres Bajnokok Ligája-estéről beszélhetünk" - mondta Gulácsi.



A 30 éves játékost a Spiegel online arról is kérdezte, hogy statisztikai mutatói alapján a világ legjobbjai közé tartozik.



"Számomra az a fontos, ami a pályán történik, és nem foglalkozom az európai összehasonlítással" - fogalmazott. Hozzátette: amúgy is nehéz összehasonlítani a kapusok teljesítményét, hiszen a csapatok különböző stílusban játszanak.



"De sok statisztika azt mutatja, hogy jól végzem a dolgomat. Számomra a legfontosabb, hogy ne kapjak gólt, bár lehet, ez kissé régimódi megközelítés. De minden más ezután következik" - nyilatkozott.



Arra, hogy a kapusoknak a régi mondás szerint kicsit őrülteknek kell lenniük, Gulácsi azt válaszolta, a kapusok manapság nagyon intelligens és visszafogott emberek.



"A játék az elmúlt 15 évben sokkal gyorsabb lett, a kapusoknak is részt kell venniük a szervezésében. Ehhez pedig tiszta fejre van szükség" - mondta Gulácsi.

Borítókép: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images