Joshua Kimmich a mérkőzést követően beszédbe elegyedett Marc-André Ter Stegennel és pár Barcelona-játékossal.

Ferran Martinez spanyol újságíró most beszámolt arról, hogy mi volt a téma.

A riporter elmondása szerint Kimmich elmondta nekik, mennyire meglepődött azon, hogy milyen magas szinten futballoztak.

A német egyetértett abban, hogy a katalánok hatalmasat léptek előre a legutóbbi találkozásuk óta.

Kimmich emellett kiemelte, a Barca játéka nagyon sok futásra késztette őket, ezáltal pedig ez a meccs volt a valaha volt legintenzívebb mérkőzése, amit itt az Allianz Arénában játszott.

After the Bayern-Barça match, Kimmich congratulated and admitted to several Barça players that he was amazed at how they had grown in nine months. He acknowledged that they had totally dominated them.



