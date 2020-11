Andrea Pirlo, a Juventus vezetőedzője és a labdarúgócsapat játékosa, Juan Cuadrado is nagyon várja már, hogy a Ferencváros elleni szerda esti Bajnokok Ligája-mérkőzésen az együttes nézők előtt játszhasson.

A koronavírus-járvány miatt az olaszországi meccsek zárt kapusak, így ebből a szempontból a vendégeknek mindenképpen különleges lesz a Puskás Arénában sorra kerülő összecsapás.



A játékosként világbajnok és kétszeres BL-győztes Pirlo, aki augusztus óta irányítja az olasz bajnok együttest, a kedd esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy többször járt már Budapesten, jó visszagondolnia ezekre az alkalmakra, s reméli, hogy ezúttal is jó emlékekkel távozik.



"Jól tudtuk, hogy a Barcelona ellen nem egyszerű játszani, de az a vereség is hozzásegített bennünket ahhoz, hogy tovább fejlődjünk. Folyamatos fejlődésben vagyunk, ebben segít minket az, hogy sok mérkőzést játszunk" - mondta a múlt heti, torinói 2-0-s vereségre utalva a 41 éves tréner.



Hozzátette: a csapat szerkezete a megszokott lesz az FTC ellen, de a játékosok rotálódnak.

A magyar bajnokról szólva Pirlo úgy fogalmazott: kielemezték az utóbbi hetekben játszott találkozóit, és megállapították, hogy nem érdemtelenül van ott a BL főtábláján.



"Erős a védelme, szélsői révén gyors ellentámadásokra képes. Ezen a szinten már minden ellenfél erős, a Ferencvárost is tiszteljük" - mondta.



Kiemelte a szurkolókat is, szerinte az, hogy közönség előtt játszhatnak, még ha a saját drukkereik nem is lehetnek ott a lelátón, mindenképpen feldobja majd őket.

A kolumbiai válogatott 32 éves szélsője, Cuadrado kifejtette, hogy a Barcelonától elszenvedett vereség nagy pofon volt a számukra, de az akaratukból és a győzni akarásukból nem veszítettek.



"Holnap meg fogjuk mutatni, hogy valójában kik is vagyunk" - jelentette ki. Ő is hangsúlyozta a szurkolók jelenlétét, ami mindig pozitív hatással van a játékosokra és a csapatra.



A Juventus a hétvégén 4-1-re győzött a Spezia ellen a bajnokságban, a nyitóforduló óta ez volt az első győzelme. Ezzel kapcsolatban a szélső megjegyezte, hogy végre ismét egységesek voltak, szerdán is ezt az arcukat szeretnék mutatni.



"Azt a meccset élveztük, az azóta elvégzett edzéseken is próbáltuk ezt a hangulatot megtartani" - mondta.



A Ferencváros szerdán 21 órától fogadja a Juventust a Puskás Stadionban.

Borítókép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images