Az FC Barcelona 2-0-ra győzött szerdán a Juventus vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulós rangadóján, így százszázalékos maradt a Ferencváros csoportjában.

A múlt heti első körben a magyar bajnok felett diadalmaskodó katalánok első gólját a francia Ousmane Dembélé szerezte egy megpattanó lövésből, míg Lionel Messi a hosszabbításban büntetőből volt eredményes.



A Juventus spanyol csatárától, Álvaro Moratától három gólt vettek el videobírós visszanézést követően les miatt.



A Barcelona magabiztosan vezeti a csoportot.



Fotó: Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images



Az olasz bajnokcsapatból, mely a török Merih Demiral kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be a találkozót, két héttel ezelőtti pozitív koronavírustesztje miatt ezúttal is hiányzott az ötszörös aranylabdás portugál Cristiano Ronaldo.

Újabb sikerével a százszázalékos katalán együttes magabiztosan vezeti a G csoportot a hárompontos Juventus előtt. A Dinamo Kijev jobb gólkülönbségével áll az ugyancsak egypontos Ferencváros előtt.

Bajnokok Ligája, G csoport, 2. forduló:



Juventus (olasz)-FC Barcelona (spanyol) 0-2 (0-1)

gól: Dembélé (14.), Messi (91., tizenegyesből)

piros lap: Demiral (85., Juventus)



FERENCVÁROS-Dinamo Kijev (ukrán) 2-2 (0-2)

gól: Ngunen (59.), Boli (90.), illetve Cigankov (28., 11-esből), De Pena (41.)

piros lap: Szidorcsuk (86., Dinamo Kijev)

Az állás:

1. FC Barcelona 2 2 - - 7-1 6 pont

2. Juventus 2 1 - 1 2-2 3

3. Dinamo Kijev 2 - 1 1 2-4 1

4. Ferencváros 2 - 1 1 3-7 1

Korábbi eredmények:

1. forduló (október 20.):

FC Barcelona-FERENCVÁROS 5-1 (2-0)

Dinamo Kijev-Juventus 0-2 (0-0)

A további program:



3. forduló (november 4.):

FC Barcelona-Dinamo Kijev 21.00

FERENCVÁROS-Juventus 21.00



4. forduló (november 24.):

Dinamo Kijev-FC Barcelona 21.00

Juventus-FERENCVÁROS 21.00



5. forduló (december 2.):

Juventus-Dinamo Kijev 21.00

FERENCVÁROS-FC Barcelona 21.00



6. forduló (december 8.):

Dinamo Kijev-FERENCVÁROS 21.00

FC Barcelona-Juventus 21.00

Borítókép: Chris Ricco/Getty Images