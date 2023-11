Donnarumma 2-1-es vereséggel tért vissza Milánóba, ugyanis a PSG kikapott az olaszoktól. A kapus 2021-ben nagy balhé közepette hagyta el a Milant, a szurkolók pénzéhesnek titulálták, hiszen évente 10 millió fontért rúgja a bőrt Párizsban.



A gyerekkori klubja elhagyását a szurkolók a mai napig nem heverték ki, ezt pedig tudtára adták a keddi meccs alatt. Többször is kritizálták, szidalmazták a kapust, illetve a nevével ellátott hamis bankjegyeket is szórtak a pályára. Ezeket stílusosan „Dollar-umma”-ra keresztelték.

Dollaruma



AC Milan fans are welcoming back their former goalkeeper by throwing dollar notes with his face on them.#UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/moKL03wEjz