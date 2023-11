Nagyon-nagyon véleményes büntetővel sikerült a PSG-nek egyenlíteni a Newcastle ellen, a mérkőzés hosszabbításában.



A felpattanó labda hozzáért a védő könyökéhez, és habár a kéz egyáltalán nem kereste a labdát, és irányt is csak minimálisan változtatott rajta, a játékvezető a VAR segítsége után úgy vélte, a büntetőrúgás a helyes döntés.

PSG get a penalty from this deflected ball of his chest to his hand



Don’t forget that Nasser Al-Khelaifi is in the uefa board.. pic.twitter.com/IXixAmqxLL