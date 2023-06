A szombati Bajnokok Ligája döntővel véget ér a 2022/23-as szezon a Manchester Citynek, ezzel pedig Erling Haalandnak is.



A norvég annak ellenére, hogy első szezonját játszotta az angoloknál, több rekordot is megdöntött, góltermése pedig lehengerlő volt.

Habár úgy tűnt, nincs aki kifogjon rajta, most elárulta, csak volt olyan, aki azért rendesen megnehezítette a dolgát.

„A legnehezebb meccs, ahol a legjobban szenvedtem, az Anfielden volt.”



„Van Dijk volt a legkeményebb, akivel idén találkoztam. Ő nagyon-nagyon jó, kedvelem a játékát. Okos, gyors, amit pedig a levegőben csinál, egyszerűen hihetetlen.”

