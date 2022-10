Eric Garcia a Barcelona Inter elleni csalódást keltő döntetlenéről beszélt, ahol kitért a játék képére és a közelgő El Clasicóra is.

A spanyol elmondta, az első félidőben nyújtott teljesítményük jó volt, de a második játékrészre elvesztették az irányítást és „15 perc alatt megölték őket”.

„Ezen a szinten nem lehet elkövetni ilyen hibákat. A végéig hajtottunk, így megvan a döntetlen, de folytatnunk kell.”



„Magam sem tudom, miért van ekkora különbség a ligában és az EL-ben mutatott játékunk közt. Nem tudtunk kontrollálni, ez pedig probléma, mert ez a taktikánk egyik alapja.”

„Gyorsan össze kell kapnunk magunkat fizikálisan és lelkileg is, mert ez egy kemény csapás volt, a klasszikus pedig jön.”

