Carlo Ancelotti vezetőedző hihetetlennek nevezte, hogy a Real Madrid nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligája 2021/22-es kiírását, mivel szombaton a párizsi fináléban 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt.

Az ötödik BL-döntőjében szereplő olasz tréner rekordot jelentően negyedszer ért fel a csúcsra, amit a szokásos egykedvűségével nyugtázott:



"Hát akkor csúcstartó vagyok" - mondta tömören a 62 éves szakember, aki a világon egyedüliként mind az öt nagy ligában (Anglia, Spanyolország, Németország, Olaszország, Franciaország) bajnoki címet szerzett.



Annál bőbeszédűbb volt Ancelotti, amikor a sikert értékelte:



"Ez a csapatom érdeme, és mindig hálás leszek a fiúknak érte. Amikor tavaly idejöttem az Evertontól, nem volt valami vidám a hangulat. Én sem hittem igazán abban, amit most elértünk, a hihetetlennél nem találok jobb szót erre. Optimista vagyok, de sosem gondoltam volna, hogy az idén összejön a bajnokság, a szuperkupa és még a BL-diadal is" - jelentette ki.



A Stade de France-ben rendezett döntő hőse Thibaut Courtois volt, a belga kapus BL-döntőbeli rekordot jelentő kilenc védést mutatott be.

"Ez volt életem legjobb meccse. A gyermekkori álmom vált valóra ezzel a trófeával, és azzal is, hogy a Real-történelem részese lehetek" - közölte a 30 éves kapus.



A negyedik BL-fináléjából a harmadikat elvesztő liverpooli mester, Jürgen Klopp szintén kiemelte Courtois érdemeit.



"Sokkal többet lőttünk kapura, de a legfontosabb statisztika a Real mellett szól. Ők lőttek egy gólt, mi nem, ez a legegyszerűbb magyarázat" - mondta. Úgy vélte, ha egy kapust választanak meg a mérkőzés legjobbjának, akkor a másik oldalon valami nagyon rosszul sikerült.



"Courtois három bravúrt mutatott be, mi sok mindent jól csináltunk, de ez nem volt elég. El kell fogadnunk ezt, akármilyen nehéz" - tette hozzá.



A német edző kifejtette, hogy az elszalasztott bajnoki cím és BL-diadal ellenére megtartják vasárnap délután az utcai parádét, amellyel az FA- és Ligakupa-sikert ünneplik meg.



"Még ha ezen a bolygón senki sem érti meg, hogy miért rendezünk felvonulást, akkor is megrendezzük. Remélem, minden liverpooli eljön, aki ráér. Fantasztikus szezonon vagyunk túl, és a lehető legkisebb különbséggel vesztettük el ezt a két sorozatot: egy ponttal, illetve 1-0-ra. Már az öltözőben megmondtam a srácoknak, hogy nagyon büszke vagyok rájuk" - mondta az 54 éves Klopp.

