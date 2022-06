Mohamed Salah Real Madrid iránt érzett bosszúvágya visszaütött, a „Királyi Gárda” ugyanis a Bajnokok Ligája döntőjében legyőzte a Liverpoolt. A finálé után Thierry Henry keményen bírálta az egyiptomi viselkedését, és tanáccsal látta el őt.



Miután a Liverpool bejutott a BL-döntőbe, Mohamed Salah nem titkolta, hogy a Real Madriddal szeretne megmérkőzni. A két klub 2018-ban szintén egymás ellen játszott az európai kupatrófeáért, ahol a spanyol gárda nyert. Az egyiptomi ráadásul nem sokkal a mérkőzés kezdete után megsérült, amikor Sergio Ramos nekiütközött. Salah emiatt a mostani döntő előtt többször is üzent a „Királyi Gárdának”, ám ahelyett, hogy bosszút állt volna, ismét csalódnia kellett.



Thierry Henry most figyelmeztette a játékost, hogy ne üzengessen a meccs előtt, hanem csak akkor nyissa ki a száját, amikor nyer.



"Annyiszor elmondtuk már, hogy arról van szó, hogy a labdát a kapuba tegyük. A Real Madridnak volt egy helyzete, és gólt szerzett" - mondta az Arsenal legendája.



"A Liverpoolnak sok volt. De Thibaut Courtois-val találkoztak. Emlékezzetek arra, amit az elődöntőben mondtam, az emberek nem adják meg neki azt az elismerést, amit megérdemel. Ő a világ egyik legjobb kapusa, és jobb, mint Ederson. És meg is mutatta ma este.”



"Mindig azt mondom, hogy ne beszélj a döntő előtt. Győzd le a Real Madridot és aztán mondd, hogy bosszú volt, meg minden! Ha a döntő előtt beszélsz, meg kell nyerned. Salah sok csapattársával együtt akár gólt is szerezhetett volna, ha nem Thibaut Courtois ragyogott volna a Real kapujában” – fejtette ki a véleményét Salah üzengetéséről.

Forrás és borítókép: sportbible.com