A Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körében az AEK Athént a Dinamo Zágrábbal sorsolták össze. Mindkét csapat híres a szurkolótáboráról, amelyek kifejezetten rossz viszonyt ápolnak egymással. Az UEFA ezért úgy döntött, hogy nem utazhatnak vendégszurkolók.

Ám hiába az európai szövetség határozata, a zágrábi Bad Blue Boys csoport mégis útra kelt, a mérkőzés előtti este körülbelül kétszázan próbáltak betörni a stadionba, ahol összetűzésbe keveredtek a helyi ultrákkal.

„Heves verekedés tört ki, Molotov-koktélt, gumibotot és más, hegyes tárgyakat használtak” – nyilatkozták a görögök, hozzátéve, hogy a rendőrség ezután érkezett a helyszínre és elfojtotta az incidenst. A hat súlyos sérültet kórházban ápolják, az egyik görög drukker életét azonban már nem sikerült megmenteni.

08.08.2023, Street fight, AEK Athens???????? (from left) vs BBB (Dinamo Zagreb, right????????) https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/TINYrMUYDP