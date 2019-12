A Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában 2-0-ra nyert a Juventus a Bayer Leverkusen otthonában. Cristiano gólt is szerzett a mérkőzésen, ettől függetlenül volt oka idegeskedni a lefújást követően.

A találkozó lefújását követően a portugál klasszis épp a társaival pacsizott, amikor is rajongója váratlanul berohant hozzá. Mint tudjuk az ötszörös Aranylabdás ilyen helyzetekben nagyon készséges szokott lenni, azonban most nála is betelt a pohár, amikor a lelkes focidrukker megragadta a vállát, és erőszakosan szelfizni akart vele.

A biztonsági őrök gyorsan intézkedtek, de Ronaldo ettől függetlenül jogosan akadt ki. Főleg annak tudatában, hogy ez a meccsnapon már a harmadik ilyene eset volt. A 75. percben a gólja után rohant be hozzá egy Juventus-mezes szurkoló, hogy megölelje őt, nem sokkal később pedig egy újabb néző szaladt be a pályára, de őt még időben sikerült lekapcsolnia a szervezőknek.

Nem meglepő tehát, hogy Ronaldo a harmadik szituáció után már nem rejtette el a véleményét.

B/R Football on Twitter Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader https://t.co/oK8fjynEeV

Forrás: Mirror.co.uk