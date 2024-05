Ugyan a klubfutball csúcsának számító triplázás nem jöhet össze a Real Madridnak, a spanyol bajnok mégis történelmi idényt zárhat, amennyiben a Bajnokok Ligája szombati döntőjében felülmúlja a Borussia Dortmundot.

A királyi gárda egyértelmű favoritként várja a londoni összecsapást, tekintve, hogy a január 18-a óta lejátszott 25 találkozójából egyetlen egyet sem veszített el. Sőt, Carlo Ancelotti vezetőedző tanítványai az idény eddigi 54 tétmérkőzéséből csupán kétszer kaptak ki, az egyetlen rivális, amelynek sikerült legyőznie a Realt, az Atlético Madrid. Diego Simeone együttese még szeptemberben a bajnokságban, majd januárban a kupában diadalmaskodott, utóbbival megfosztotta a fővárosi riválist a triplázás lehetőségétől.

A Borussia Dortmund viszont harcos és fizikális játékstílusával sok hasonlóságot mutat az Atléticóval, amelyet ráadásul maga búcsúztatott el a negyeddöntőben.

Az idény legfontosabb mérkőzésének legnagyobb kérdése, hogy ezzel a harcmodorral a dortmundiak képesek lesznek-e megállítani a spanyolok kreatív és látványos támadójátékát, amelyre eddig jószerivel egyetlen ellenfélnek sem volt ellenszere. Amíg a Real Madrid elsősorban elöl nyújtott teljesítményével menetelt a döntőig, addig a Borussia inkább annak köszönheti finálés szereplését, hogy az egyenes kieséses szakasz hat mérkőzésén csupán öt gólt kapott, háromszor pedig egyet sem. Ez alapján kijelenthető, különböző stílusok csatája várható a Wembley Stadionban.

A történelem és a közelmúlt is egyértelműen a Real sikerét ígéri, mivel az amúgy is toronymagasan csúcstartó spanyol bajnok - a második Milannak hét diadala van - 15. végső sikerét ünnepelhetné, ráadásul eddig csupán három döntőt vesztett el a legrangosabb európai kupasorozatban. A mostani idény különlegessége pedig az lehet a Real számára, hogy a Dortmund előtt a másik három német csapatot már kiejtette a BL-ből: az Union Berlint a csoportkörben mindkétszer legyőzte, a nyolcaddöntőben pedig az RB Leipziget, míg az elődöntőben a Bayern Münchent egy-egy győzelemmel és döntetlennel búcsúztatta.

De nemcsak a Real készül saját rekordjai tovább javítására, hanem vezetőedzője, Carlo Ancelotti is. A 64 éves mester eddig négyszer hódította el a Bajnokok Ligája serlegét - kétszer-kétszer a Reallal és a Milannal -, amivel csúcstartó, ahogyan a hatodik döntőjével is. Az olasz szakember 203 BL-meccsével is rekorder, csak a kieséses szakaszt illetően viszont éppen a döntőben előzi majd meg Josep Guardiolát a 82. találkozójával.

Ancelotti még nem tervezi a visszavonulását, viszont egyik kulcsjátékosa, Toni Kroos bejelentette, hogy az idény után felhagy a profi futballal. Ez akár az egész csapatnak plusz motivációt jelenthet, hogy utolsó klubmérkőzésén - utána még a nyári Európa-bajnokságon játszik - társai hozzásegítsék a szép búcsúhoz, ugyanis a német válogatott futballista ötödször érhet a csúcsra a Real színeiben, míg korábban egyszer a Bayern Münchennel is diadalmaskodott, igaz akkor a fináléban sérülés miatt nem játszott.

A királyi gárda horvát válogatott játékmestere, Luka Modric szintén hatodik aranyérmére hajt, de ő az előző öt mindegyikét a spanyol együttesben ünnepelte.

A BVB-nek is van egy nagy búcsúzója, Marco Reus, aki 11 éve már szerepelt BL-döntőben.

A Borussia Dortmund mindössze harmadik, míg trénere, Edin Terzic az első BL-döntőjére készül. Az előző kettőt is esélytelenebbként várta a Ruhr-vidéki gárda, viszont 1997-ben sikerült meglepnie a Juventust.

A brit főváros legendás létesítményében 1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011 és 2013 után nyolcadik alkalommal rendeznek BEK- vagy BL-finálét: a Borussia Dortmund legutóbb is résztvevő volt, 11 éve kikapott a Bayern Münchentől. A 17 finálés szereplésével és 14 diadalával csúcstartó királyi gárda még sosem játszott döntőt a Wembley Stadionban.

A londoni BL-döntő szombaton 21 órakor kezdődik a szlovén Slavko Vincic sípjelére.

A várható kezdőcsapatok:

Borussia Dortmund:

Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can, Sabitzer - Adeyemi, Brandt, Sancho - Füllkrug

Real Madrid:

Courtois - Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy - Valverde, Kroos, Camavinga - Bellingham - Rodrygo, Vinícius Júnior

(Fotó:UEFA)