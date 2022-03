Diego Simeone megtapasztalta a Manchester United szurkolók haragját, amikor is az öltözőbe sétálva minden jóval elkezdték őt dobálni. Az Atlético Madrid egy fantasztikus győzelmet aratott Manchesterben, így a United búcsúzott a Bajnokok Ligájából.

A mérkőzés 1-0-val ért véget, összesítésben pedig 2-1-el jutott tovább SImeone együttese. A győzelem azt jelenti, hogy Simeone végre tud nyerni a Bajnokok Ligájában Cristiano Ronaldo ellen, míg a United trófea nélkül marad idén is. Az Atlético játékosai a lefújás után a szurkolóikkal ünnepeltek, Simeone pedig szokásához híven egyenesen az öltözőbe rohant.

Ahogy az alagúthoz közeledett, a hazai szurkolók sértő gesztusaival fogadták, ahogy az várható volt. Néhány United szurkoló azonban úgy döntött, hogy átlépi a határt, és tárgyakat, köztük műanyag palackokat dobott Simeonére.

DIEGO SIMEONE BATTERED WITH OBJECTS AS HE RUNS DOWN THE TUNNEL#UCL #MUNATM pic.twitter.com/VTjKyQHGA3